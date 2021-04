Camille Lellouche et son titre "N'insiste pas" : plusieurs interprétations possibles ? "Il faut bien écouter"

Récemment, Camille Lellouche a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux après un bisou enflammé (et bien baveux) avec son "ami" Rayane Bensetti. Alors qu'on le pensait très proche de Denitsa Ikonomova, l'acteur n'a pas hésité à embrasser langoureusement la chanteuse de 34 ans et à diffuser la vidéo sur TikTok. Rapidement supprimées, ces images ont visiblement jeté un froid entre la danseuse de DALS et le comédien puisqu'ils ne se suivent plus sur Instagram...