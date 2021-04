Camille Lellouche cash sur sa période sombre : "J'ai été très bas"

Camille Lellouche a longtemps oeuvré pour être considérée en tant qu'artiste. Pendant quelques temps, la jeune chanteuse a vécu une période sombre. Comme elle l'a expliqué à Sud Radio le 7 avril 2021, l'ancienne de The Voice a réussi à s'en sortir en travaillant dur, notamment en écrivant le titre Ne me jugez pas.

"C'est une période de ma vie où j'étais au plus bas. J'ai sombré. J'ai vraiment sombré. Du coup, ce qui m'a sauvé, c'est cette chanson. C'est de la composer et qu'on l'écoute", a confié l'interprète de Mais je t'aime. Camille Lellouche va cependant bien mieux depuis qu'elle côtoie le succès. "J'ai été très bas, là je suis stable. J'ai cette intelligence aujourd'hui de me dire que mes névroses sont moins violentes qu'avant. Puis ça va aujourd'hui, puisque je fais ce que j'aime", estime-t-elle désormais.

"À l'époque quand je sombrais, il y avait rien de ce que je voulais. Pourtant je travaillais pour ça, mais quand on ne veut pas de toi, quand on ne veut pas voir ta lumière, c'est très troublant, parce qu'en fait c'est fou de devoir se battre pour faire quelque chose alors qu'on sait que c'est notre métier, c'est notre vie. Et c'est très, très injuste de devoir se dire, j'ai quelque chose mais vous ne le voyez pas", a confié celle qui avait été recalée à la Nouvelle Star.

"C'est horrible, je ne suis pas la seule, comme beaucoup de gens qui ont galéré et qui galèrent encore et qui sont très connus aujourd'hui. Il faut jamais lâcher, il faut être très bien entouré aussi", conclut Camille Lellouche. Un beau message d'espoir pour tant de talents qui sont encore dans l'ombre.

Depuis, Camille Lellouche a pu prendre une immense revanche sur la vie - et sur André Manoukian -, en sortant plusieurs titres à succès comme N'insiste pas, Je remercie mon ex ou encore Mais je t'aime, avec Grand Corps Malade, pour lequel elle a remporté la Victoire de la Musique de la chanson originale.