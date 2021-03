Camille Lellouche raconte sa rencontre magique avec Diam's : "On a pleuré"

Invitée dans l'émission Clique sur Canal + le 21 mars 202, aux côtés de Denis Brogniart, Camille Lellouche a raconté avec émotion sa rencontre avec Diam's. Humoriste et chanteuse, l'interprète des titres Je remercie mon ex et N'insiste pas a récemment repris le tube La Boulette de la rappeuse, désormais âgée de 40 ans. Sur le plateau de Clique, Camille a d'ailleurs confié avoir toujours été une très grande fan de Mélanie Georgiades.

Elle a une aura qui est incroyable

Interrogée par Mouloud Achour qui lui a demandé si l'interprète du titre Ma Souffrance l'a "validée", elle a répondu : "Oui, alors par respect je vais l'appeler Mélanie parce que c'est Mélanie. Elle écoute pas par rapport à sa religion qu'elle respecte et du coup je respecte ça évidemment mais elle m'a dit qu'elle regardait mes sketchs régulièrement depuis un moment et puis on a des amis en commun. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais."

L'humoriste a ensuite évoqué leur rencontre magique et inoubliable au Maroc. "On s'est rencontrées, je suis partie quelques jours pour le travail et respirer en même temps et on s'est vues une journée. On ne s'étaient jamais vues et la connexion a été assez rare. Elle a une aura qui est incroyable et le fait qu'elle se préserve aujourd'hui et qu'elle soit dans sa religion je trouve ça fantastique et voilà par pudeur j'en dirai pas plus mais en tout cas c'est une femme extraordinaire, d'une intelligence rare et elle est puissante. J'ai pleuré, on a pleuré." Un instant qui restera, à coup sûr, gravé dans la mémoire des deux artistes.