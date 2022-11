Diam's sort du silence : la réponse claire de la rappeuse à une question coriace surprend ses fans

C'est peut-être la personnalité du monde de la musique qui a le plus marqué les années 2000 : aujourd'hui encore, personne n'a oublié Diam's ! Rappeuse entre 2003 et 2012, et adulée par ses fans, la jeune femme dont le véritable prénom est Mélanie a laissé une véritable empreinte.

Elle a sérieusement contribué à la démocratisation du rap en France, notamment pour les femmes, qui ont ensuite été plus nombreuses à se lancer dans l'aventure. Mais elle a choisi de mettre sa carrière musicale entre parenthèses se disant épuisée et vidée psychologiquement.

La jeune femme a alors déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et a été diagnostiquée bipolaire. Craquant souvent sous la pression, elle trouve un salut dans la religion et arrête tout pour s'y consacrer entièrement. Aujourd'hui maman de trois enfants (Maryam, 10 ans, Abraham, 7 ans, et Luqman, 5 ans), elle passe sa vie à profiter d'eux. "J'ai une vie de maman maintenant, ça tourne autour de mes enfants : ils se lèvent le matin, ils vont à l'école, ils rentrent, les devoirs etc. Je suis comme toutes les mamans et toutes les mamans vont diront que ça remplit une journée", avait-elle expliqué en juin dernier lors d'une très rare interview pour Sept à Huit.

Mais ses fans, ravis de la revoir enfin grâce au documentaire Salam (disponible sur Prime Video) ont toujours gardé espoir de la revoir sur scène.