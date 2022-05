Vitaa "bouleversée" par le film de Diam's : "Je suis tellement fière"

De Diam's, les gens connaissent La Boulette, Marine, DJ, Jeune Demoiselle... Mais en 2009, malgré le succès, les fans et la belle carrière qu'elle mène, Mélanie Georgiades, de son vrai nom, décide de tout arrêter pour se consacrer à l'Islam. Cette décision difficile à prendre est le fruit d'un constat cinglant : avoir " épuisé [s]on intérêt pour le milieu de la musique après avoir tout gagné dans le business, mais tout perdu humainement " comme elle le racontait elle-même dans son livre Mélanie, française et musulmane publié aux éditions du Seuil. Après des années de silence, l'ex-chanteuse opère un retour prometteur sous le feu des projecteurs et pas n'importe lesquels. Ceux du Festival de Cannes.

Durant toutes ces années, Mélanie Georgiades travaillait sur un documentaire baptisé Salam, "Paix" en français, dans lequel elle raconte ses années de gloire et la descente aux enfers et les soucis psychiatriques qui ont mené à sa conversion à l'Islam. Le film, projeté ce jeudi 26 mai dans l'une des salles du Palais des Festivals, a déjà été visionné par les proches de l'interprète de Confessions nocturnes, son titre chanté en duo avec Vitaa. Cette dernière fait partie des privilégiés et autant dire que Salam ne l'a pas laissée indifférente.