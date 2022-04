Diam's bientôt de retour ? Son nom annoncé au festival de Cannes !

En débarquant dans l'univers musical français, Diam's avait conquis un immense public. Mais après une dizaine d'années de carrière, l'artiste a préféré stopper son parcours et se consacrer à sa famille - elle est devenue maman de deux enfants, Maryam, 10 ans et Abraham, 7 ans - et à d'autres projets dont ceux de l'écriture et du tourisme.

En 2020, Mélanie Georgiades avait annoncé avoir lancé Hégire Voyages, une agence spécialisée dans le pèlerinage religieux, dans le but "d'offrir à [ses] frères et soeurs la possibilité de venir faire la Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité" : "⁣⁣Après des mois et des mois de travail, j'ai pu composer une équipe professionnelle, de confiance, qui vous accompagnera au mieux lors de votre séjour." Un business qui ne connaissait a priori pas la crise avant celle de la Covid-19.