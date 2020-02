Diam's : Sa reconversion dans le business religieux

Loin de la France et du rap, Diam's se construit une nouvelle vie aux antipodes de la précédente. L'ancienne chanteuse, désormais âgée de 39 ans, a surpris ses fans en postant un message sur son compte Instagram, jeudi 20 février 2020. Elle se lance dans le business religieux.

L'interprète des tubes Jeune demoiselle, La boulette ou encore Confessions nocturnes a ainsi annoncé avec fierté le lancement d'une agence de voyages appelée Hégire Voyages. "À tous mes frères et soeurs, ⁣⁣aujourd'hui est un grand jour pour moi ! @hegirevoyages ouvre ses portes ! ⁣⁣Depuis deux ans je passe énormément de temps à Médine, cette ville si chère au coeur de croyants. ⁣⁣Depuis mon premier voyage dans les lieux saints, je nourris un rêve : ⁣celui d'ouvrir ma propre agence de voyages et d'offrir à mes frères et soeurs la possibilité de venir faire la Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité. ⁣⁣Après des mois et des mois de travail, j'ai pu composer une équipe professionnelle, de confiance, qui vous accompagnera au mieux lors de votre séjour", écrit-elle.

⁣⁣Et Diam's, de son vrai nom Mélanie Georgiades, de préciser qu'elle ira à la rencontre des participants à Médine et qu'elle sera à leurs côtés "durant la Omra à la Mecque afin de partager avec vous mon expérience et je l'espère des moments forts sur place". Des voyages - avec des formules confort ou prestige - qui seront organisés dès le mois de mars. Deux voyages seront également offerts lors d'un prochain jeu concours.

Ce nouveau plan de carrière surprend puisque, jusqu'à présent, Diam's semblait vouloir se lancer dans le design et l'architecture. "Avis à tous les amoureux de design et d'architecture, j'ai ouvert un compte afin de partager avec vous de nouveaux projets à venir dans ce domaine", écrivait-elle sur Instagram, en partageant la page Home by Mel. En outre, l'ancienne rappeuse avait expliqué avoir gagné assez d'argent dans sa carrière pour "vivre aisément".