Diam's : Elle se lance dans une toute nouvelle carrière !

Elle est discrète, mène une vie paisible loin des feux des projecteurs : l'ancienne rappeuse Diam's coule aujourd'hui des jours tranquilles en famille, à l'étranger.

Elle était la coqueluche du rap français, l'une des rares femmes à avoir percé dans ce milieu, c'était une star. Mais en 2009, Diam's met un terme à sa carrière. Elle veut se concentrer sur elle, sur la religion et sur sa famille. Elle s'installe en Arabie saoudite avec son mari Faouzi Takhani, donne naissance à Maryam et Abraham.

En novembre dernier, ses fans nostalgiques avaient repris espoir. En publiant en story, sur Instagram, une vidéo légendée "projet en cours", l'interprète de Jeune demoiselle leur avait laissé espérer un retour sur le devant de la scène. En réalité, Mélanie Georgiades s'adonne à une nouvelle passion. Le 27 décembre, Diam's a révélé qu'elle se lançait dans la décoration d'intérieur et l'architecture. "Avis à tous les amoureux de design et d'architecture, dit-elle, j'ai ouvert un compte afin de partager avec vous de nouveaux projets à venir dans ce domaine." Cette page lancée en avril 2019 était alors encore discrète ; elle compte aujourd'hui plus de 5 000 abonnés. "Home by Mel" propose des projets d'architecture existants mais aussi les "propres projets" de la rappeuse "dans ce domaine".

La dernière apparition publique de Diam's remonte à 2012, lorsqu'elle avait accepté de partager des confidences sur sa nouvelle vie au micro de Sept à Huit. Elle revenait alors sur le poids de la célébrité et comment elle avait trouvé l'apaisement en se convertissant à l'islam. Depuis, on sait qu'elle a créé l'association Big Up Project, qui vient en aide aux enfants défavorisés et orphelins d'Afrique. Jusqu'alors, elle utilisait Instagram pour essayer d'aider ses followers sur des sujets aussi vastes que variés. Elle a récemment raconté comment elle a vaincu son addiction aux cachets.