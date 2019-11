Diam's – Les rudes répercussions du succès : "J'ai fini dans une ambulance"

Elle prend si peu la parole publiquement que chaque intervention est un événement. D'autant plus que Mélanie Georgiades, alias Diam's, a accepté de revenir sur les années difficiles qui ont accompagné son succès. Auteure de deux ouvrages à succès – son autobiographie éponyme en 2012 et Mélanie, Française et musulmane en 2015 –, la rappeuse avait déjà parcouru de sa plume ce passé enfoui derrière elle, laissant toutefois ses lecteurs avec des questions. Notamment ceux qui sont "tombés sous l'emprise de cachets", comme elle plus tôt, et qui ne parviennent pas à s'en sortir.

J'ai voulu tout arrêter d'un coup. J'ai fini dans une ambulance

"Avant ma conversion à l'Islam, je me suis retrouvée avec neuf cachets à prendre par jour, raconte-t-elle sur son compte Instagram le 11 novembre 2019. Je ne m'en sortais pas, mais j'étais convaincue qu'une vie normale était possible sans tous ces traitements. J'ai voulu tout arrêter d'un coup. J'ai fini dans une ambulance. Le choc fut trop violent. C'est finalement un psychiatre qui m'a aidée à réduire les doses sur plusieurs mois. Il m'a indiqué comment cesser progressivement chaque médicament. Celui-là même qui m'a dit cette phrase qui m'a tant aidée par le passé : 'Quiconque n'a pas vécu la dépression ne peut comprendre la dépression.'" Elle a finalement trouvé la réponse pour en sortir.

Sa conversion à l'Islam lui a sauvé la vie

Mélanie Georgiades avait surpris les téléspectateurs de TF1 en s'affichant pour la première fois le 30 septembre 2012, vêtue d'un hijab dans l'émission Sept à huit. En expliquant que l'argent, le succès et le pouvoir ne l'avaient "pas rendue heureuse", Diam's dévoilait sa reconversion à l'Islam en ayant l'air plus épanouie et en paix que jamais. "Les cachets donnent l'illusion de mieux supporter une vie difficile, il n'en reste pas moins, qu'une fois les gens sevrés, les problèmes de fond persistent, poursuit la jeune maman sur Instagram. Ce sont ceux-là qu'il faudra chercher à guérir pour s'en sortir définitivement. Le sevrage n'est qu'une première étape. Je m'adresse ici à toutes celles et ceux qui me demandent comment je m'en suis sortie, ce n'est que mon expérience personnelle." Sa solution à elle, c'est en regardant vers les cieux qu'elle l'a trouvée...