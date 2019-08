Diam's et le voile, elle témoigne : "Ça a été un gros choc pour les Français"

Confessions nocturnes, La Boulette, Jeune Demoiselle... Après des millions de vues sur YouTube et presque autant d'albums vendus, la rappeuse Diam's a créé la surprise en mettant fin en 2012 à sa carrière dans la musique. La chanteuse, alors convertie à l'islam, souhaitait se consacrer à sa religion. Le 8 août 2019, bien des années plus tard, Mélanie Georgiades de son vrai nom a donné de ses nouvelles au cours d'une interview vidéo accordée à Arab News, un média basé à Djeddah, en Arabie saoudite.

L'ancienne star du rap revient sur sa transformation, passant du statut de jeune chanteuse crue et coquette à celle qu'elle est aujourd'hui : une femme apaisée et surtout voilée. Elle évoque notamment le moment où la France a découvert sa nouvelle vie. "Ça a été un gros choc pour les Français. Ils me connaissaient comme la chanteuse que j'étais et puis, un beau jour, j'apparais avec un voile. Vous savez, les paparazzi m'ont prise en photo devant une mosquée. Les gens se sont demandé comment c'était possible. Le voile, c'est impossible pour eux, vous savez", lance-t-elle face caméra vêtue d'un jilbab noir. Plus encore, celle qui est restée amie avec la chanteuse Vitaa a confié avoir, au départ, pris la décision de ne pas parler aux médias. "Parce que je ne savais pas quoi dire. C'est très difficile à expliquer, la foi", assure-t-elle.

Aujourd'hui, Mélanie Georgiades a trouvé la paix. Mais avant de devenir musulmane, la jeune femme était en souffrance. "Tout cela, l'argent, le succès, le pouvoir ne m'ont pas rendue heureuse. Je cherchais le bonheur. J'étais vraiment très triste et j'étais seule. Je me demandais pourquoi j'étais sur cette terre. Je savais que ce n'était pas pour être riche ou célèbre parce que j'avais ces choses et qu'elles ne me rendaient pas heureuse", lance-t-elle. C'est alors qu'elle a "commencé à chercher des réponses à toutes [ses] questions" et a trouvé l'islam.

Rappelons que Diam's a quitté son petit village des Yvelines pour l'Arabie saoudite, où elle vit avec sa petite famille : son second mari Faouzi, leur fils Abraham et sa fille Maryam, née d'une précédente union. Une information révélée par sa grande amie Vitaa en octobre 2018 déjà lors d'une interview accordée à La Provence. "Dès qu'elle vient en France, on passe du temps ensemble. C'est vraiment mon amie, et elle est très heureuse dans son choix de vie, avait-elle déclaré. Certains ont du mal à le comprendre. Mais elle est tellement heureuse comme ça que je comprends ses choix."