Festival de Cannes : Le nom du président de la 75ème édition enfin connu !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans deVincent Lindon. L'acteur de 62 ans, à la carrière aussi brillante qu'une Palme d'or, sera le président de la prochaine édition du Festival de Cannes : "Vincent Lindon, prix d'interprétation en 2015 et acteur dans "Titane", la Palme d'or 2021, sera le président du jury du 75e Festival de Cannes qui se tiendra du 17 au 28 mai sur la Croisette" ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. Un honneur pour le principal intéressé : "C'est un immense honneur et une très grande fierté de me voir confiée, au milieu du tumulte des multiples événements que nous traversons dans le monde, la splendide et lourde tâche de présider le Jury du 75e Festival International du Film de Cannes."

Vincent Lindon devra donc, entouré de huit jurés, quatre hommes et quatre femmes, choisir cette année le film qui recevra la Palme d'or 2022. Parmi eux, l'actrice britannique Rebecca Hall, découverte dans Vicky Christina Barcelona, le réalisateur iranien Asghar Farhadi (Un Héros, Grand Prix du Festival de Cannes 2021) et le Français Ladj Ly (Les misérables, prix du jury 2019).

Les films en compétition ont également été révélés. Parmi les longs-métrages en lice, Chronique d'une liaison passagère avec Sandrine Kiberlain - dont Vincent Lindon a partagé la vie - et Vincent Macaigne, Don Juan, comédie musicale mettant en scène Virginie Efira et Tahar Rahim mais aussi Plus que jamais d'Emily Atef, dernier film tourné par Gaspard Ulliel avant son accident fatal survenu en janvier dernier.

Vincent Lindon prendra la suite du réalisateur américain Spike Lee qui, avec son jury, avait couronné le film Titane de la Française Julia Ducournau en juillet 2021. L'acteur n'est pas totalement étranger au festival de Cannes puisqu'en 2015, il décrochait le Prix d'interprétation masculine pour l'excellent drame de Stéphane Brizé La Loi du Marché. Un tel talent se devait donc d'être récompensé !