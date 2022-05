Vitaa : Son très discret mari Hicham se montre, rare apparition en soirée

Vitaa se montre toujours en public en compagnie de Slimane, de Dadju ou encore de Gims, avec qui elle a partagé des scènes et des chansons. Mais aucun des trois ne fait le poids face à l'homme de sa vie. Depuis 2010, l'artiste de 39 ans est mariée à Hicham Bendaoud, une personne très discrète qui prend toutefois beaucoup de place dans le coeur de la chanteuse. Mais ce jeudi 5 mai, Hicham Bendaoud était exceptionnellement de sortie pour l'avant-première d'Ima, fils de Nils Tavernier, au cinéma Gaumont des Champs-Elysées.

Dadju et Karidja Touré, les principaux protagonistes, ont foulé le tapis rouge de l'événement. Le footballeur Presnel Kimpembe, le chanteur Fally Ipupa et Darco Peric, acteur connu pour avoir interprété Helsinki dans la série à succès Casa de Papel, ont honoré le réalisateur Nils Tavernier de leur présence. Hicham Bendaoud a donc lui aussi fait une apparition furtive, en tenue de sport et baskets. Sur les clichés disponibles dans notre diaporama, il échange même quelques mots avec la star du jour dans le cinéma. Il venait encourager le frère de Gims pour ses premiers pas au cinéma avant de rejoindre sa petite famille.

Mais Hicham avait toutes les raisons d'être présent : Il est aussi le producteur de Dadju avec Saïd Boussif, tous les deux à la tête d'Indifférence Prod qui gère également Gims, Amel Bent, Slimane, Camelia Jordana... et de nouveaux talents qui arrivent !

Vitaa et Hicham Bendaoud sont parents de trois enfants : Liham, 10 ans, Adam, 7 ans et Noa, la petite dernière, née le 10 avril : "Louanges à toi Seigneur de m'avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits..." écrivait la jeune maman en légende d'une photo d'elle dans son lit d'hôpital, bébé dans les bras.