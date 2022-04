Vitaa, tata gaga : la fille de Slimane lui rend visite, craquage en direct

Ce n'est pas parce que leur duo va bientôt s'arrêter sur scène que Vitaa et Slimane ont prévu de couper les ponts. Loin de là ! Les deux chanteurs, bien plus que de simples collègues, ont noué une véritable amitié après leur rencontre. Et ces liens vont se renforcer dans les prochains jours puisque Vitaa et Slimane auront un nouveau point commun : un bébé. En fin d'année dernière, le chanteur de 32 ans est devenu papa pour la première fois d'une petite fille que Vitaa, sa "tata" gaga, a déjà prise sous son aile.

Quand elle ne la couvre pas de cadeaux luxueux au grand dam de son papa, elle la bichonne, la papouille et lui fait tout plein de câlins. Ce mercredi 6 avril, père et fille sont venus lui rendre visite pour cuisiner un bon petit plat pour le soir. Dans une story Instagram, la chanteuse a filmé le bébé encore dans son siège auto, emmitouflé dans une combinaison en moumoute rose trop mignonne qui a tendrement fait réagir Vitaa : "Et qui c'est qui est venue chez sa tata ? C'est mon bébé !" l'entend-on dire dans un murmure pour ne pas réveiller la petite paisiblement endormie (voir le diaporama). Une discrétion à laquelle elle va devoir s'habituer.

Dans quelques jours, Vitaa mettra au monde son troisième enfant. Déjà maman de Liham, 10 ans et Adam, 7 ans, l'artiste avait annoncé cette nouvelle grossesse dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux au mois de décembre : "Je vous ai caché cette belle nouvelle depuis le début de cette tournée : j'attends un petit bébé [...]. C'est la plus belle chose que je puisse espérer et j'attendais ça depuis tellement longtemps." En attendant d'accueillir le sien, Vitaa a donc pris soin de la fille de Slimane.

Son acolyte de scène et de studio avait lui aussi annoncé sa paternité surprise sur Instagram, révélant que sa fille née prématurément était restée longtemps à l'hôpital. Tout est depuis rentré dans l'ordre et Slimane savoure les joies de voir son bébé devenir chaque jour un peu plus grand. L'identité de la maman reste toujours un mystère mais d'après les dires du chanteur à la dernière Saint-Valentin, c'est célibataire qu'il a débuté l'année. Mais peu importe. Slimane n'a désormais plus qu'une femme dans sa vie : sa fille chérie.