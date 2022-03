Slimane papa : il couvre sa fille de bisous, images du meilleur des réveils matinaux

Une nouvelle vie a commencé pour Slimane ! La vie d'un père de famille, dont il partage de précieux instants sur les réseaux sociaux. Le chanteur y a posté une nouvelle vidéo le montrant en train de couvrir sa fille de bisous.

Slimane approche la barre du million de followers sur Instagram. Il partage avec son quotidien, désormais rythmée par son actu musicale et sa fille. L'artiste de 32 ans révélé par l'émission The Voice a posté une nouvelle vidéo dans sa story du mercredi 23 mars 2022, le montrant au réveil avec son bébé. "T'es le meilleur des réveils, ma fille", chante Slimane, tout en couvrant sa fille de bisous. Bien qu'il veille toujours à masquer son visage, le bébé fait craquer ses centaines de milliers d'abonnés.

C'est aussi sur Instagram que Slimane avait annoncé le 28 janvier dernier, à la surprise générale, la naissance de sa fille. "Plus besoin de chercher plus besoin je t'ai trouvée, Ce n'est rien tout le mal qu'on m'a fait je t'ai trouvée, Je pensais tout savoir de l'amour mais ce n'est pas vrai, Si je les aimais fort, Toi c'est beaucoup plus fort. Regardes comme on est beau, Sur le même bateau, Oh non il n'y a pas plus beau, L'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, Ton petit coeur à la traine, Et si tu as de la peine, Tu trouveras dans mes bras, Des milliers de je t'aime", écrivait le chanteur en légende d'une photo de lui embrassant son enfant né prématuré.