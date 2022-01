Slimane papa : il partage une première photo avec bébé !

Slimane est devenu papa pour la première fois. Il a fait cette belle et inattendue annonce en vidéo sur Instagram, le 27 janvier. Quelques heures plus tard, l'artiste à la vie amoureuse secrète a utilisé son compte pour partager avec ses 920 000 abonnés, une photo de lui avec son bébé dans les bras.

En légende de cette publication sur laquelle on le voit tenant son bébé, sur un cliché en noir et blanc, Slimane écrit : "Plus besoin de chercher plus besoin je t'ai trouvée. Ce n'est rien tout le mal qu'on m'a fait je t'ai trouvée. Je pensais tout savoir de l'amour mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort. Toi c'est beaucoup plus fort. Regardes comme on est beau. Sur le même bateau. Oh non il n'y a pas plus beau. L'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime. Ton petit coeur à la traine. Et si tu as de la peine. Tu trouveras dans mes bras. Des milliers de je t'aime."

On peut constater sur le tendre cliché partagé par le grand complice de Vitaa - avec laquelle le duo artistique va prochainement prendre fin pour reprendre une carrière solo - que bébé a malheureusement un tube collé le long du visage. Slimane a révélé que sa fille est née avec deux mois d'avance et que son absence des réseaux sociaux pendant plusieurs semaines était ainsi liée à ses nombreux allers et retours à l'hôpital pour être avec son nouveau-né.