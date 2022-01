Slimane papa d'une petite fille "née deux mois à l'avance" et à l'hôpital : "Je m'inquiète pour elle"

Slimane a surpris ses internautes en prenant la parole ce jeudi 27 janvier sur Instagram.

Après avoir pris ses distances avec les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, le chanteur de 32 ans a effectivement annoncé qu'il est devenu papa pour la première fois, non sans émotion : "Je ne pensais pas faire cette vidéo. Je vous avoue que j'ai deux sentiments qui se mélangent : je suis à la fois très heureux de vous annoncer ce que je vais vous annoncer et la fois je suis très triste parce que je ne pensais pas vous l'annoncer comme ça. Je suis devenu papa d'une petite fille incroyable, un petit ange, qui est née pratiquement deux mois à l'avance et qui est à l'hôpital depuis un mois" a-t-il avoué les larmes aux yeux. Prématurée, la petite fille a dû bénéficier de soins très spécifiques pour être maintenue en vie : "Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis."