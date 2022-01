Vitaa et Slimane, la séparation : "On a toujours su qu'il y aurait une fin"

En août 2019 sortait Versus, un album de duos avec Vitaa et Slimane. Porté par les tubes Avant toi, Pas beaux ou encore Je te le donne, il a fait un carton inattendu - il a été réédité en 2020 - avec un total de 850 000 exemplaires vendus ! Alors que 2022 marque la fin de leur collaboration, avec d'ultimes dates de tournée, ils ont fait quelques confidences.

Interrogés par La Voix du Nord , Vitaa - qui a récemment été forcée de rester chez elle sous oxygène à cause du Covid - et Slimane ont réagi à leur séparation artistique imminente. "C'est la fin de plein de choses, mais c'est aussi le début d'autres choses à deux, on est en studios ensemble pour s'aider sur nos albums respectifs, et puis il y a cette tournée qui va durer encore jusque fin 2022 [elle pourrait être perturbée par la nouvelle grossesse de la chanteuse, NDLR]. On a toujours su qu'il y aurait une fin", confie le chanteur de 32 ans. "Nous, on n'a pas le sentiment de se séparer, on reste en studio ensemble, on écrit, etc. Il va falloir que les gens se fassent à l'idée de Vitaa sans Slimane et l'inverse", ajoute sa consoeur.

Ce succès, le duo - récompensé d'une victoire de la Musique dans la catégorie meilleure chanson originale pour Ça va ça vient - le savoure jusqu'au bout puisque, de base, ils n'étaient pas hyper emballés par le projet ! "On le vit comme des enfants émerveillés, car on sait combien un tel succès est rare dans notre métier. Dire qu'on a failli passer à côté... Au départ, nous n'étions pas très chauds pour un album en duo, pour des questions d'agenda", confiait ainsi Vitaa au journal Le Parisien, en janvier 2020.

Signe qu'il est peut-être temps de passer à une autre étape, Slimane a indiqué sur son compte Instagram avoir besoin d'une pause. Le chanteur découvert par le grand public grâce à l'émission The Voice sur TF1 a d'ailleurs supprimé toutes les publications de sa page, comme pour repartir de zéro... Nul doute que ses fans et ceux qui l'ont découvert grâce à sa collaboration avec Vitaa seront au rendez-vous pour la suite.