Vitaa enceinte de son troisième enfant : elle montre pour la première fois son ventre rond !

L'heure du break a enfin sonné pour Vitaa ! Après une année 2021 extrêmement bien remplie, la chanteuse de 38 ans peut enfin souffler et profiter pleinement des siens. Entre les dates de son Versus Tour avec Slimane - tournée qui ne reprendra qu'en juin 2022 -, ses nombreux passages en télé, et tous les tubes qu'elle a sortis en 2021, Vitaa a bien mérité de prendre du temps pour elle. Surtout que l'artiste attend un heureux évènement.

Après plusieurs semaines de rumeurs, Vitaa y a mis fin le 18 décembre dernier, en publiant une vidéo tournée dans le bus de sa tournée, après la dernière date de l'année à Lille. "Je termine avec le meilleur, le meilleur pour la fin. Je vous ai caché quelque chose depuis cette tournée. J'attends un petit bébé et voilà je l'ai pas encore dit..." Très émue, elle ajoute : "Je suis très très heureuse de vous l'annoncer", annonçait-t-elle, non sans émotion, aux 951 000 abonnés qui la suivent sur Instagram.

Déjà maman de Liham et Adam (10 et 6 ans), nés de son amour pour son mari Hicham, Vitaa attendait ce troisième enfant depuis longtemps. "J'attendais ça depuis tellement longtemps ! (...) Il y a eu des moments difficiles à cause de ça ce sont les premiers mois où j'ai été un peu fatiguée. Mais je me suis moi-même surprise à être en pleine forme et à tenir la cadence donc voilà on a tenu bon et c'était une expérience merveilleuse", avait-elle ajouté dans sa vidéo.

Partie au ski avec sa famille, l'interprète d'A fleur de toi n'a cessé de donner de ses nouvelles depuis son arrivée sur les pistes enneigées, qu'elle dévale avec grand plaisir. Le 24 décembre 2021, elle a offert un joli cadeau de Noël à sa communauté de fans en montrant pour la toute première fois son ventre rond.

La meilleure amie de Slimane s'est dévoilée de profil, la main sur son ventre, avec ses deux garçons l'entourant. Une magnifique photo de famille. "Le meilleur à vous que vous soyez seul(e) ou avec vos proches, que Dieu vous comble de ses bienfaits et vous apporte la paix. Merci à tous pour cette année incroyable. Consciente d'avoir cette chance exceptionnelle de vous avoir à mes côtés depuis tant d'années... On vous embrasse et on vous envoie plein d'amour", a-t-elle écrit en légende.