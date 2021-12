Vitaa : Rare apparition avec son mari au Parc pour applaudir le PSG

Soirée de gala hier encore pour la venue de Monaco au Parc des Princes. Si le prince Albert n'était pas présent, les célébrités se sont bousculées pour assister à la nouvelle victoire de Lionel Messi et ses coéquipiers. Si une fois encore le spectacle n'a pas été grandiose sur le terrain, les spectateurs ont pu assister à une nouvelle démonstration de force de Kylian Mbappé. La star des Bleus a rayonné, inscrivant un doublé et passant la barre des 100 buts inscrit avec le PSG en Ligue 1, tout ça à seulement 22 ans !

Et pour applaudir les stars du club de la capitale, quoi de mieux que d'autres stars, mais du monde de la chanson cette fois-ci. Hier soir, Vitaa et son mari Hicham Bendaoud étaient présents au stade pour admirer les joueurs. Une rare sortie à deux, mais ce n'est pourtant pas la première fois qu'on les voit au Parc des Princes. À côté d'eux, Maitre Gims et sa femme Demdem ont pris place et les deux couples ont semblé très complices. Les deux femmes n'ont d'ailleurs pas hésité à prendre plusieurs selfies ensemble. D'autres stars de la chanson étaient également présentes, à l'image de Joeystarr, venu assister à la rencontre avec son fils.

Certains ont également pu apercevoir l'animateur de NRJ Sébastien Cauet, qui a visiblement passé un bon moment en tribunes entouré d'amis. L'acteur Roschdy Zem, bonnet rouge sur la tête et concentré sur match, n'a pas loupé une miette des exploits des joueurs parisiens. Le médecin et homme de média Michel Cymes est venu suivre son club de coeur, tout comme l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Son fils Jean, ainsi que sa fille Giulia ont aussi fait le déplacement dans le 16e arrondissement hier soir.

Une bien belle soirée de foot à Paris, où les stars ont pu apprécier les exploits de Mbappé en applaudissant dans les tribunes !