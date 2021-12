Vitaa enceinte de son 3e enfant : comblée au ski avec son mari et leurs deux garçons

La musique, ses coups de coeur mode, ses voyages, sa vie de famille... Vitaa partage beaucoup avec ses followers. Elle les invite virtuellement en vacances avec son mari et leurs deux bambins. La chanteuse enceinte d'un troisième enfant retrouve les plaisirs de la montagne !

"Ça fait 2 ans et j'ai l'impression que c'était hier", écrit Vitaa dans sa story Instagram du dimanche 19 décembre 2021. La star suivie par près de 950 000 followers a ainsi exprimé sa joie en faisant son retour à la station La Refuge de Solaise, à Val d'Isère, près de deux ans après ses dernières vacances au ski (qui datent de janvier 2020). Ces vacances, Vitaa les a bien méritées après avoir passé des mois à sillonner la France avec Slimane pour leur Versus Tour. Ils ont donné leur dernier concert de l'année à Lille le 15 décembre dernier et remonteront sur scène le 1er juin 2022. Bientôt, le duo ne sera plus, mais leur incroyable aventure n'est pas encore terminée.

Vitaa a tenu à partager les premiers instants de ce nouveau séjour. Elle a ainsi filmé le chalet où sa famille et elle se sont installés, avec vue magnifique sur les pistes, a pris en photo ses deux garçons Adam et Liham (6 et 10 ans), ou encore immortalisé un moment complice avec son mari Hicham Bendaoud. Toujours dans sa story Instagram, Vitaa a partagé les réactions de ses proches à l'annonce de sa grande nouvelle ! La récente lauréate d'un NRJ Music Award est enceinte et attend son troisième enfant.