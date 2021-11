Vitaa et Slimane en larmes aux NRJ Music Awards : le duo annonce une triste nouvelle en direct

Sacrés Groupe/Duo Francophone de l'année et le clip de l'année, Vitaa et Slimane ont particulièrement ému les spectateurs des NRJ Music Awards samedi soir... Le 20 novembre 2021, la cérémonie a fait son grand retour au Palais des Festivals de Cannes pour sa 23e édition, retransmise en direct sur TF1. Au moment de récupérer leur prix, les deux artistes ont fini en larmes face au public et aux caméras.

"C'est notre dernière, parce que bientôt, on va repasser l'un et l'autre en solo, a commencé Slimane. Je voulais te dire, vraiment, du fond du... Pardon." Dès le début de son discours, l'ex-candidat de The Voice s'est laissé envahir par l'émotion. Les larmes aux yeux et la gorge nouée, il a repris tant bien que mal, encouragé par le public : "Je n'ai pas rencontré une chanteuse, je n'ai pas rencontré une amie, j'ai rencontré quelqu'un de ma famille. Comme s'il fallait qu'on se trouve. Tu m'as aidé à être quelqu'un de meilleur et tu vas me manquer tous les jours quand on va s'arrêter." Slimane a alors ajouté qu'il espérait gagner ce prix, non par esprit de compétition, mais parce qu'il voulait avoir "ce souvenir, une dernière fois" avec Vitaa.

Touchée par la véritable déclaration d'amitié de son acolyte, la chanteuse a alors tendrement enlacé son acolyte, avant de prendre la parole à son tour : "Merci beaucoup. C'est dur d'enchaîner ! Merci de m'avoir laissé cette place (...). Tu m'as redonné confiance au moment où j'en avais le plus besoin, tu le sais tu es plus qu'un frère pour tout ce que tu m'as transmis. Ce duo, j'aurais aimé le faire avec personne d'autre."

Si la séparation est proche, après trois ans de collaboration fructueuse autour de l'album Versus, Vitaa et Slimane ont encore quelques rendez-vous à deux de prévus. Après un triomphal VersuS Tour, qui continue de passer partout en France, en Suisse et en Belgique, leurs fans viennent d'apprendre qu'une nouvelle date est prévue à Paris : rendez-vous le 22 décembre 2022 sur la scène de La Défense Arena !

Une bonne nouvelle qui a d'ailleurs été affichée ce dimanche 21 novembre en format XXL (59 mètres !), par leur label Indifférence Prod dirigé par Hicham Bendaoud ( mari de Vitaa) et saïd Boussif, sur la Tour TF1 à Boulogne-Billancourt (voir diaporama). De quoi célébrer la fin d'un duo populaire, qui n'a pas quitté le petit écran ni les ondes depuis la sortie de son album Versus en 2019. Indifférence prod est une belle équipe : leur partenaire a réussi à mettre en rayon plus d'1 million de leurs disques, et leurs attachés de presse ont réussi à ce qu'ils soient les plus diffusés sur les ondes, les plus vues sur le petit écran !

Le palmarès des NRJ Music Awards 2021 :

- Artiste Féminine Francophone de l'année : Eva

- Artiste Masculin Francophone de l'année : Dadju

- Révélation Francophone de l'année : NAPS

- Groupe/Duo Francophone de l'année : Vitaa & Slimane

- Collaboration Francophone de l'année : Amel Bent et Hatik – "1, 2, 3"

- Artiste Féminine Internationale de l'année : Dua Lipa

- Artiste Masculin International de l'année : Ed Sheeran

- Révélation Internationale de l'année : Olivia Rodrigo

- Groupe/Duo International de l'année : Coldplay

- Collaboration Internationale de l'année : Coldplay et BTS – "My Universe"

- Chanson Internationale de l'année : Ed Sheeran – "Bad Habits"

- Clip de l'année : Vitaa & Slimane – De l'or

- DJ de l'année : DJ Snake

- NRJ Music Award d'honneur : Imagine Dragons

- Chanson Francophone de l'année : Kendji Girac - "Evidemment"