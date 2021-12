Vitaa enceinte : retour sur la naissance de son 2e enfant, une épreuve angoissante

Le 18 décembre 2021, Vitaa a annoncé être enceinte de son troisième enfant au cours d'une vidéo très touchante, publiée sur Instagram. Déjà maman de deux petits garçons, Liham et Adam (nés en 2011 et 2014, fruits de son mariage avec Hicham Bendaoud), l'interprète du titre À fleur de toi semble impatiente d'agrandir sa famille et ce, malgré les craintes qu'elle avait pu ressentir après la naissance de son deuxième enfant. En effet juste après la naissance d'Adam en 2014, l'acolyte de Slimane avait failli perdre son bébé, victime d'une septicémie, une infection grave du sang.

Interviewée par Paris Match en 2017, elle racontait l'angoisse qu'elle avait vécue pour son deuxième garçon, juste après l'accouchement. "Je donne naissance à Adam, mon deuxième fils, la nuit du 25 octobre 2014. Un beau bébé de 4 kg, avec de bonnes épaules. De prime abord, on pense qu'il est en bonne santé. (...) Le soir venu, on me prend mon fils une heure ou deux pour que je puisse me reposer. A mon réveil, le médecin m'apprend qu'il a été infecté pendant l'accouchement. Adam respire trop vite et il a plus de 39° de fièvre."