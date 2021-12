Vitaa est enceinte ! La chanteuse attend son 3e enfant : "J'attendais ça depuis tellement longtemps !"

"J'attendais ça depuis tellement longtemps ! (...) Il y a eu des moments difficiles à cause de ça ce sont les premiers mois où j'ai été un peu fatiguée", ajoute l'interprète du titre À Fleur de Toi. "Mais je me suis moi-même surprise à être en pleine forme et à tenir la cadence donc voilà on a tenu bon et c'était une expérience merveilleuse".

Les larmes aux yeux, Vitaa s'apprête donc à agrandir sa famille avec son mari Hicham et à accueillir un troisième enfant. Une aubaine pour la star, qui est enceinte en même temps que son amie Amel Bent (également enceinte de son troisième enfant). De son côté, Amel Bent est déjà maman d'Hana et Sofia (fruits de son mariage avec Patrick Antonelli).