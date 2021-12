Amel Bent enceinte : Son ventre arrondi moulé dans une tenue sexy au décolleté plongeant

Invitée le 11 décembre à être jurée du concours Miss France 2022, au côté d'Inès Reg, Delphine Wespiser (Miss France 2012), François Alu (danseur professionnel et juré de Danse avec les stars), Philippe Lacheau, et Ahmed Sylla – jury présidé par Jean-Pierre Pernaut – , Amel Bent avait été filmée assise ce qui n'avait pas permis à ses fans de voir son ventre arrondi. Mais la chanteuse qui est enceinte de son troisième enfant vient d'en montrer plus que jamais.



C'est sur Instagram, mardi 14 décembre 2021 que la mère de Sofia (5 ans) et Hana (4 ans), nées de son mariage avec Patrick Antonelli, a publié deux photos d'elle. Comme lors de la soirée Miss France qui a sacré Diane Leyre, elle a opté pour du rose. Une tenue en deux parties : un top façon brassière ultra plongeant et un bas (jupe ou pantalon ?) très moulant. Un ensemble magnifique qui permet cette fois aux admirateurs de la chanteuse de 36 ans de constater que son ventre arrondi a bien poussé ! En guise de légende elle se contente d'un émoji coeur... rose évidemment.