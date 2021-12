Tony Parker en couple avec Alizé Lim : ils ne se quittent plus !

Il y a des couples qui nous rendent heureux et Tony Parker et Alizé Lim en font clairement partis ! L'ancienne star de la NBA, âgé de 39 ans, semble avoir trouvé son âme soeur avec la belle brune de 31 ans. Officiellement ensemble depuis mars 2021, les deux tourtereaux ne cessent de s'afficher ensemble lors d'évènements ou tout simplement sur leurs réseaux sociaux personnels. S'ils étaient dernièrement invités à un magnifique mariage sur les plages du Mexique, ils sont depuis rentrés, mais leur complicité reste toujours aussi visible.

Suivi par plus de 680 000 abonnés sur Instagram, le grand copain de M. Pokora vient de partager une série de photos en duo avec l'ancienne tenniswoman diagnostiquée HPI. Sur les clichés mis en ligne hier, on peut voir les deux amoureux prendre une série de selfies côte à côte. "Tellement fière de son bonnet qu'elle m'a obligé à m'arrêter pour prendre des photos", écrit la star du basket en ajoutant deux emojis pleurant de rire. Il faut dire que le bonnet en question doit rappeler de bons souvenirs à Tony, puisqu'il est à l'effigie de son ancienne équipe, les Spurs de San Antonio.

Un bonnet qui rappelle de bons souvenirs à Tony

Lorsqu'il arrive dans le championnat de basket américain, le natif de Bruges, en Belgique, atterri dans cette ville du Texas, assez peu connue, et avec l'aide de Manu Ginobili et Tim Duncan, il va en faire la franchise la plus victorieuse des années 2000. Une équipe qui tient donc une place toute particulière dans le coeur de Tony Parker et Alizé l'a bien compris. Toute heureuse de supporter fièrement les couleurs de l'ancienne équipe de son chéri, elle affiche un sourire radieux sur les photos.

Un beau moment de complicité, comme ces deux-là nous ont habitués depuis quelques mois. Une publication qui a visiblement bien plu aux internautes puisqu'ils sont déjà plus de 38 000 à l'avoir liké en moins de 24 heures.