Tony Parker et Alizé Lim amoureux complices pour un mariage : photos de leur romantique escapade

Tony Parker et sa compagne la belle Alizé Lim profitent des plages et du soleil mexicain. Le couple a fait le déplacement jusqu'en Amérique latine pour célébrer le mariage de ses amis Heidi El Tabakh et Chris Chapman. La championne de tennis canadienne d'origine égyptienne a épousé sa moitié lors d'une cérémonie féérique, sur une plage privée de Cancun. Les mariés ont posé avec leurs invités sous un magnifique coucher de soleil orangé.

Dans sa robe rose nacré, Alizé Lim, bouquet à la main, a joué la demoiselle d'honneur. Sur Instagram, la compagne de Tony Parker - elle aussi joueuse de tennis - a posté une série de photos et de vidéos de l'heureux évènement. Profitant de la beauté du paysage, elle a immortalisé quelques instants passés dans les bras du basketteur retraité ; il est toutefois encore actif dans le monde du sport, notamment dans les courses hippiques. "Petit pot de colle", a noté en légende la sportive et auteure de 31 ans. Pour l'occasion, le papa de Josh et Liam (7 et 5 ans, fruits de son union passée avec son ex-femme Axelle Francine) a opté pour une tenue décontractée : un tailleur bleu marine et des baskets blanches.