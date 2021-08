Tony Parker bientôt papa à nouveau avec Alizé Lim ? "J'ai hâte d'être maman"

Déjà papa de deux jeunes garçons, Tony Parker pourrait bientôt agrandir sa famille. Du moins, sa compagne Alizé Lim l'espère ardemment ! Dans une nouvelle interview accordée au magazine Voici du 13 août 2021, la joueuse de tennis s'est confiée sur le couple qu'elle forme avec l'ancien basketteur depuis près d'un an. L'occasion pour elle d'avouer son désir de maternité.

Tout en assurant la promotion de son nouveau livre autobiographique, intitulé Eloge de l'inconditionnel (éd.Vuibert), dans lequel elle évoque son Haut Potentiel Intellectuel, Alizé Lim a expliqué qu'elle se voyait tout à fait évoluer loin des courts. Celle qui a mis en pause les tournois de tennis depuis plusieurs mois, sans toutefois mettre un terme à sa carrière d'athlète, a affirmé qu'elle se verrait bien comédienne dans un avenir proche. Mais surtout, la jeune femme souhaite être mère dans les cinq prochaines années : "Parce que j'ai quand même 31 ans et que depuis toute petite, j'ai hâte d'être maman."

Si Tony Parker n'était pas encore au courant, c'est maintenant chose faite ! L'ex-basketteur est déjà papa de Josh et Liam (7 et 5 ans), les deux garçons qu'il partage avec son ex-femme Axelle Francine depuis leur séparation, annoncée l'été dernier. A bientôt 40 ans, Tony Parker sera-t-il prêt à retourner dans les couches et les biberons ? Pour le moment, il profite de ses vacances d'été dans le sud de la France avec ses garçons. Des congés auxquels Alizé Lim semble prendre part, dans le rôle de la jeune et jolie belle-mère !

Le 21 mars 2021, Tony Parker et la joueuse de tennis Alizé Lim confirment être en couple