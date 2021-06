Tony Parker : Son ex Axelle Francine aux petits soins pour une grande star américaine

Mel Gibson, rien que ça. Le Petit Med Spa, l'institut de beauté d'Axelle Francine a accueilli l'immense acteur américain pour un soin du visage privilégié, le jeudi 10 juin 2021. L'inoubliable Martin Riggs était de passage à Paris pour un tournage. Un "honneur" pour la patronne de l'établissement parisien.

Pour l'occasion, Mel Gibson n'a pu résister lorsqu'il s'est renseigné sur le soin anti-âge, le bien-nommé red carpet, qui promet d'être une alternative "naturelle" à la chirurgie esthétique et autres injections. Le soin choisi par l'acteur est "un traitement anti-âge pour hommes et femmes qui est un 2 en 1 réunissant notre lifting naturel visage et notre jet peel infusion (...) Cette combinaison avancée de radiofréquence et d'un jet d'oxygène puissant repulpe et raffermit la peau, hydrate intensément, lisse les pattes d'oie, la ride du lion et autres ridules. Il aide également à réduire ou prévenir le relâchement de la peau et des paupières, et permet d'atténuer les cernes", détaille l'institut sur Instagram, tout en partageant une photo de l'acteur de 65 ans.