Tony Parker en couple : Alizé Lim surexcitée et blagueuse pour la masterclass de son champion

Ces deux-là ne se quittent décidément pas une seconde ! Depuis l'officialisation de leur relation en mars 2021, Tony Parker et Alizé Lim vivent une relation fusionnelle. Entre les vacances sportives et les moments de détente en compagnie de leurs amis stars, les deux tourtereaux profitent à fond du début de leur romance. Hier soir, l'ancien champion de basket était l'invité exceptionnel d'une soirée qui avait lieu à l'Olympia et pendant laquelle il a pu dispenser tout son savoir et son expertise dans le milieu du sport. Une masterclass animée par Michel Denisot et qu'Alizé Lim a suivi de très près.

Comme elle l'a dévoilé dans ses stories, la jeune femme de 31 ans, diagnostiquée HPI, était de la partie pour assister à la soirée. Visiblement toute excitée, elle a publié plusieurs clichés de l'évènement, dont un de la célèbre façade du bâtiment avec écrit en lettre rouge le nom de son chéri. "Woooooo", ajoute-t-elle avec un emoji célébration, preuve de son excitation avant la soirée. Une fois à l'intérieur, la belle Alizé a accompagné son amoureux dans les loges et elle en a profité pour prendre un selfie à deux. "Je peux enfin te souhaiter bonne chance ! Comme s'il allait jouer un match", s'amuse-t-elle, puisque Tony a mis un terme à sa carrière il y a déjà plusieurs années.

Sur place Alizé et l'ex d'Axelle Francine ont croisé du beau monde puisque le comédien Frédéric Chau était de la partie. Les trois en ont profité pour faire une belle photo, avant que TP ne monte sur scène. Une fois la belle soirée terminée, l'ex de Florent Manaudou s'est amusée au bord de la scène. "À titre personnel, je ne serais pas parti sans avoir chanté une chanson", lance-t-elle à ses 93 000 abonnés. Visiblement d'humeur rieuse hier soir, Alizé Lim a pris une dernière photo avant de partir, et toujours avec une petite blague : "Et oops on a mangé tous les kinder de la loge".