Tony Parker bat Antoine Griezmann d'un poil : 1ère grande victoire sur un terrain commun...

Ils font tous les deux parties des plus grands sportifs français du 21ème siècle, chacun dans un sport différent, mais leur aura va bien au-delà de l'hexagone. Tony Parker est un pionnier du basket français, devenu au fil des années chez les Spurs de San Antonio une véritable icône de son sport. Désormais à la retraite, l'ancien sportif de 39 ans mène une vie d'entrepreneur aux côtés de sa nouvelle compagne, Alizé Lim. Antoine Griezmann est lui encore en activité à seulement 30 ans, mais il a déjà un sacré palmarès. Champion du monde en 2018 avec les Bleus de Deschamps, il est récemment revenu dans son club de coeur, l'Atletico Madrid. Très populaire sur les réseaux sociaux, le natif de Mâcon est un véritable touche-à-tout.

Les deux champions ont récemment décidé d'investir dans des écuries de chevaux de course et mardi dernier, deux de leurs pouliches se sont affrontées à l'occasion du Prix Miesque qui s'est tenu du côté de Chantilly. Un prix doté d'un gain de 80 000 euros. Malheureusement pour Antoine Griezmann, sa pouliche Txope - qui cumule 45 200 euros de gains en tournoi - a fini deuxième de la course tandis que Mangoustine, qui court sous la bannière de l'écurie de Tony Parker - et cumule des gains de 43 500 euros -, est arrivée première. L'ancien compagnon d'Eva Longoria signe ainsi sa toute première victoire depuis la création de son écurie.

Visiblement heureux de cette grande première, Clément Troprès, président délégué d'Infinity Nine Horses, l'écurie de l'ancien basketteur, s'est montré extatique après la course. "L'écurie gagne le premier Groupe de son histoire avec une pouliche magnifique qui n'a fait que progresser cette année. Nos résultats vont bien au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer cette année", déclare-t-il chez nos confrères du Parisien.