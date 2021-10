Diaporama Tony Parker bat Antoine Griezmann d'un poil : 1ère grande victoire sur un terrain commun...

1 / 13 Tony Parker bat Antoine Griezmann d'un poil : 1ère grande victoire sur un terrain commun...

2 / 13 Tony Parker - Match des héros entre l'équipe OM Legends et l'équipe UNICEF au stade Orange Velodrome à Marseille. © Jean-René Santini/Bestimage

3 / 13 Antoine Griezmann - Football: La France remporte la coupe de la Ligue des Nations en battant l'Espagne 2 buts à 1 à Milan le 10 octobre 2021. © Inside/Panoramic/Bestimage

4 / 13 Le President de la République française Emmanuel Macron, accompagné par Tony Parker, visite la halle sportive et échanger avec des jeunes usagers et présidents de fédérations sportives de handball, de judo, de basket et de tennis dans le cadre de son déplacement consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, à Tremblay-en-France, Seine-Saint-Denis, France, le 14 octobre 2021. © Isabelle Harsin/Pool/Bestimage

5 / 13 Antoine Griezmann de l'équipe de France - Match de football en ligue des Nations : La France bat la Belgique 3-2 au Juventus Stadium à Turin le 8 octobre 2021. © Inside/Panoramic/Bestimage

6 / 13 Tony Parker - Match des héros entre l'équipe OM Legends et l'équipe UNICEF au stade Orange Velodrome à Marseille le 13 octobre 2021. Soutenu par la Fondation D. Drogba, Orange et l'Olympique de Marseille, l'Unicef a organisé cette rencontre afin de financer un projet d'accès à l'éducation en Côte d'Ivoire. La Team OM de légende s'impose 7-4 au stade Vélodrome face à la Team Unicef. © Caroline Dutrey/Alexis Paul via Bestimage

7 / 13 Antoine Griezmann - Football: La France remporte la coupe de la Ligue des Nations en battant l'Espagne 2 buts à 1 à Milan le 10 octobre 2021. © Inside/Panoramic/Bestimage

8 / 13 Tony Parker - Match des héros entre l'équipe OM Legends et l'équipe UNICEF au stade Orange Velodrome à Marseille le 13 octobre 2021. Soutenu par la Fondation D. Drogba, Orange et l'Olympique de Marseille, l'Unicef a organisé cette rencontre afin de financer un projet d'accès à l'éducation en Côte d'Ivoire. La Team OM de légende s'impose 7-4 au stade Vélodrome face à la Team Unicef. © Jean-René Santini/Bestimage

9 / 13 Match de Ligue Des Champions "Atletico Madrid - Liverpool (2-3)" au stade Wanda Metropolitano à Madrid, le 19 octobre 2021.

10 / 13 Tony Parker (UNICEF) - Match des héros entre l'équipe OM Legends et l'équipe UNICEF au stade Orange Velodrome à Marseille le 13 octobre 2021. Soutenu par la Fondation D. Drogba, Orange et l'Olympique de Marseille, l'Unicef a organisé cette rencontre afin de financer un projet d'accès à l'éducation en Côte d'Ivoire. La Team OM de légende s'impose 7-4 au stade Vélodrome face à la Team Unicef. © Norbert Scanella/Panoramic /Bestimage

11 / 13 Match de Ligue Des Champions "Atletico Madrid - Liverpool (2-3)" au stade Wanda Metropolitano à Madrid, le 19 octobre 2021.

12 / 13 Tony Parker - 100 ème édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe à L'hippodrome ParisLongchamp à Paris le 3 octobre 2021. © Guirec Coadic / Bestimage