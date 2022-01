Vitaa enceinte : nouveau coup dur, la chanteuse finit sous oxygène à la maison...

Pas de chance, Vitaa a une nouvelle fois contracté le coronavirus, sauf que cette fois-ci, elle est enceinte... Jeudi 6 janvier 2022, la chanteuse s'est saisie de son compte Instagram pour partager ce nouveau coup dur avec ses fans. Le temps d'une story, l'interprète de 38 ans, qui attend son troisième enfant, s'est filmée avec un accessoire dont elle se serait volontiers passée : un concentrateur d'oxygène.

"Bon bah voilà, 6j en 2022 au top et puis... merci le Covid", écrit-elle d'abord, masque à oxygène sur le nez et la mine "ravie" (voir diaporama). 'Y'en a qui ont la chicha, moi j'ai ça..." Il est vrai que Vitaa avait bien commencé l'année, en profitant d'un séjour à la montagne en famille, avec son mari et ses deux enfants : Liam et Adam (10 et 7 ans). Comblée, avec un ventre bien rond, elle avait d'ailleurs témoigné de ses talents de skieuse en vidéo. Nul doute qu'elle va désormais prendre toutes les précautions nécessaires pour passer cette seconde contamination au mieux... D'autant que cette troisième grossesse, annoncée en décembre dernier, elle l'attendait depuis bien longtemps.

Vitaa avait déjà fait face à la Covid-19 en avril 2021. Elle avait attendu de se rétablir pour partager cette douloureuse expérience avec ses abonnés Instagram et confié qu'elle n'en pouvait "plus d'être une loque". Après deux semaines d'arrêt, et plusieurs émissions de télévision annulées, elle s'était finalement remise au sport, non sans peine puisqu'elle avait perdu 3 kilos et peinait à reprendre son souffle.