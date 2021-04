Vitaa, "une loque" 15 jours après la Covid-19 : kilos perdus, plus de souffle...

Les jours passent et le nombre de Français touchés par la Covid-19 ne cesse d'augmenter. Le pays doit faire face à une nouvelle vague, la troisième, ce qui a conduit Emmanuel Macron a fermé les écoles pour tenter de faire baisser les contaminations, les hospitalisations et les décès.

Les personnalités n'échappent pas à cette nouvelle vague. Tout comme la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ou l'ancien candidat de Koh-Lanta Moundir - tous deux hospitalisés - Vitaa a été touchée par la Covid-19. Fort heureusement pour la chanteuse de 38 ans a connu une forme moins grave, mais les séquelles sont bien là.

Mardi 6 avril 2021, au lendemain de son passage dans Quotidien (TMC) avec Amel Bent et Camelia Jordana pour la promotion de leur album de reprises Sorore (dont la sortie est annoncée pour juin prochain, Vitaa s'est emparée de sa page Instagram pour annoncer à ses fans qu'elle reprend enfin le sport après deux semaines d'arrêt. "Reprise du sport quinze jours post Covid... Bon je ne sais pas ce que ça va donner mais je n'en peux plus d'être une loque", a-t-elle d'abord écrit. Une fois sa séance intensive terminée, faite de nombre exercices, la chanteuse a fait le bilan. "Covid 1 / Chacha 0", a fait savoir Vitaa, dont le vrai nom est Charlotte Gonin. "Avantage : - 3 kg. Inconvénient : plus de souffle /plus de condition physique. Mais bon on s'y remet, je me sens mieux déjà de m'activer", a -t-elle ajouté.

C'est le 23 mars dernier que la chanteuse avait révélé avoir été touchée par la Covid-19, agacée de ce qui se disait sur son état de santé après l'annulation de plusieurs plateaux télé avec Slimane, On est en direct et 20h30, le dimanche sur France 2.

"Coucou tout le monde, je fais cette petite vidéo pour faire un petit peu le point parce que je suis en train de lire tout et n'importe quoi sur les réseaux, c'est en train de me rendre ouf. Je voulais vous expliquer tout simplement pourquoi on a dû annuler les télés de ce week-end, même si à la base je ne voulais pas forcément raconter ma vie", avait-elle débuté dans un message vidéo publié dans sa story. "J'ai eu deux jours un peu compliqués, franchement ça va beaucoup mieux, dieu merci. On est en train de recaler ces télés, mais bien évidemment je n'allais pas aller contaminer tout le monde", avait-elle ajouté.