Vitaa, "consternée", rétablit la vérité sur son état de santé : "C'est en train de me rendre ouf"

C'est un fait, Vitaa et Slimane auraient dû être sur les plateaux de On est en direct et 20h30 le dimanche le week-end dernier, deux émissions diffusées sur France 2. Malheureusement, le célèbre duo qui cartonne a été contraint de tout annuler à la dernière minute. Ni l'un ni l'autre ne s'est expliqué sur ces absences forcément très remarquées. Selon nos informations, Vitaa avait été cas contact et la chanteuse de 38 ans avait révélé ensuite être malade. En réalité, la partenaire musicale de Slimane a été touchée par la Covid-19, ce qu'elle a choisi de révéler dans des stories Instagram réalisées dans la soirée du lundi 23 mars 2021.

"Coucou tout le monde, je fais cette petite vidéo pour faire un petit peu le point parce que je suis en train de lire tout et n'importe quoi sur les réseaux, c'est en train de me rendre ouf. Je voulais vous expliquer tout simplement pourquoi on a dû annuler les télés de ce week-end, même si à la base je ne voulais pas forcément raconter ma vie, débute-t-elle son message vidéo. Vitaa a été touchée par la Covid-19, "comme pas mal de gens en Ile-de-France en ce moment". "J'ai eu deux jours un peu compliqués, franchement ça va beaucoup mieux, dieu merci. On est en train de recaler ces télés, mais bien évidemment je n'allais pas aller contaminer tout le monde, poursuit Vitaa. J'étais dégoûtée la première d'avoir à les annuler." "Il se dit n'importe quoi, ça m'a rendue ouf", a remartelé la chanteuse, touchée par tous les messages bienveillants reçus depuis ces derniers jours.

Si Vitaa est en période d'isolement avec ses proches, Slimane a quant à lui pris le large et quitté la France. Le chanteur se trouve actuellement au Maroc, à Marrakech, lieu de vacances beaucoup apprécié par les stars en cette période de crise sanitaire et de restrictions, en Ile-de-France notamment.