Vitaa plante Ruquier et Delahousse : la chanteuse s'explique

Les 20 et 21 mars 2021, Vitaa et Slimane étaient attendus sur les plateaux des émissions "On est en direct" et "20h30 le dimanche". La raison de leur annulation a été révélée ; la chanteuse est passée aux aveux.

Le week-end dernier, Vitaa et Slimane étaient attendus sur les plateaux d'On est en direct et 20h30 le dimanche. La première émission, diffusée samedi 20 mars sur France 2 et présentée par Laurent Ruquier, a remplacé les interprètes de l'album certifié disque de diamant VersuS par un autre duo, composé de Julie Zenatti et Rose. Les deux femmes ont chanté leur nouveau single, intitulé Rien de spécial. Dimanche, Vitaa et Slimane ont également annulé leur venue dans l'émission de Laurent Delahousse. Il s'est finalement entretenu, en visio, avec la violoncelliste Camille Thomas. La musicienne était confinée en quatorzaine dans un hôtel en Corée du Sud avant de pouvoir y donner un concert. Aucune info officielle n'avait été communiquée pour justifier les absences de Vitaa et Slimane. Les deux interprètes de la chanson De L'or, extraite de la réédition VersuS : chapitre II et illustrée par un court métrage, n'avaient pas réagi sur les réseaux sociaux. La dernière apparition télé de Vitaa et Slimane remonte au 10 février 2021. Le tandem a participé au concert de la "Symphonie pour la vie" au profit de l'Opération Pièces Jaunes, parrainée par Brigitte Macron, l'épouse du président de la République Emmanuel Macron, et le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps.