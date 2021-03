Moundir sous oxygène à l'hôpital à cause de la Covid-19: "Il s'est senti partir..."

Triste nouvelle ce mardi 23 mars 2021. Alors que Moundir a disparu des réseaux sociaux depuis plusieurs jours, son épouse Inès prend la parole. La belle brune se saisit du compte Instagram de l'ancien candidat de télé-réalité, notamment révélé dans Koh-Lanta en 2003, et annonce de mauvaises nouvelles... Moundir souffre de la Covid-19 et est placé sous oxygène.

"Bonjour à tous. Cela fait plus d'une semaine que vous n'avez pas de nouvelles de Moundir. Je prends possession de son Instagram pour vous dire pourquoi. Il est hospitalisé actuellement, il reçoit tous les soins nécessaires pour le soigner contre la Covid. Il est sous oxygène, confie Inès. Il est très courageux, il revient de très très loin. Il ne lâche rien, c'est sa nature il ne lâchera jamais rien." Aujourd'hui, l'animateur du programme de W9 Moundir et les apprentis aventuriers remonte tout juste la pente : "Il commence à peine à se reposer, à lâcher prise. Il s'est senti partir à un moment donné. Là, il a passé une nuit correcte. Mais il est toujours sous oxygène."

Malgré son état de santé préoccupant, Moundir n'oublie pas ses près de 500 000 followers sur Instagram. Depuis quelques semaines, il mène une réelle guerre aux placements de produits frauduleux sur la Toile et avait promis de traiter les plaintes d'internautes arnaqués. "Et même dans ces moments-là qui sont très difficiles, il a eu une pensée pour vous tous. Il m'a demandé de vous faire passer un message, de vous dire qu'il ne lâchera rien, qu'il continuera de mener ce combat avec vous, que justice sera faite et que s'il peut aider il le fera. Il fera tout son possible, poursuit la femme de Moundir. Je vois qu'il y a des centaines de messages. Il vous répondra quand il ira mieux. Il continuera le combat avec toute son équipe, il vous embrasse très fort."

Visiblement, Moundir a craint le pire. Désormais, il va mieux comme l'explique son épouse Inès, mais il n'est pas guéri de la Covid-19. Fort heureusement, dans ces moments douloureux, il peut compter sur le soutien de sa femme mais aussi de ses enfants Aliya (4 ans), Ali (1 an et demi) et Aya (3 mois), ainsi que de sa communauté sur les réseaux sociaux.

Nous souhaitons un bon rétablissement à Moundir.