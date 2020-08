Moundir dévoile pour la première fois le visage de son fils Ali, "mini-Moundir"

Très fier de ses enfants, Moundir a décidé de dévoiler pour la première fois le visage de son fils Ali le 2 août 2020 sur Instagram. Sur un cliché en noir et blanc, on découvre le petit garçon âgé de 10 mois assis sur son papa. À côté de lui, Moundir fait la grimace, ce qui semble faire rire le garçonnet né le 16 septembre 2019. En légende, l'animateur de Moundir et les apprentis aventuriers écrit : "Mon copain... mon amour ... mon fils ..." accompagné des hashtags #loveyou et #familytime.

Une photographie qui a fait craquer les nombreux fans de Moundir, tous attendris devant l'adorable bouille du garçonnet. Beaucoup de fans notent par ailleurs la grande ressemblance entre Ali et sa grande soeur Aliya (4 ans). "La ressemblance avec sa soeur est frappante. Trop mignon !" commente un internaute, "Il est trop beau, il ressemble bien à sa soeur, deux beaux enfants", ajoute un follower, "Mini Moundir !! Futur aventurier Ali", écrit un autre fan de l'ancien candidat de Koh-Lanta.