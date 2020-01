Moundir : Sa fille Aliya (3 ans) star d'un clip et comparée à Zendaya

Personnage emblématique de la télévision, Moundir est aujourd'hui un papa comblé. Père de deux enfants (Aliya, 3 ans, et Ali, 4 mois) nés de son union avec sa femme Inès, l'ancien aventurier de Koh-Lanta est en convalescence depuis son opération chirurgicale du tibia (en décembre 2019). Ainsi, l'ancien candidat de Danse avec les stars passe du bon temps avec sa famille et découvre les multiples talents de ses enfants. Admiratif de sa fille, il partage les prouesses d'actrice de sa fille le 31 janvier 2020 sur Instagram. Au départ, on découvre une publicité de parfum pour la marque Lancôme avec Zendaya pour égérie. Mais très vite... On se rend compte que la véritable star de la vidéo n'est autre que la petite Aliya qui reproduit à la perfection tous les gestes de la star américaine.

Ma fille Aliya en mode Lancôme

En robe en tulle rose et avec un cheval à chevaucher, la petite Aliya court dans le salon sur les notes de la musique Unstoppable de Sia. À la fin du clip, la petite fille brandit fièrement le flacon de parfum sous les rires de son papa. En légende, l'animateur de 46 ans écrit :"Ma fille Aliya en mode Lancôme. Je t'aime ma fille d'amour." Un instant trop choupi qui a fait craquer tous les fans de Moundir. "Quelle beauté. Un beau mélange de toi et de ta femme. Notre futur mannequin Lancôme, elle a sa place chez les plus grands", "Superbe la beauté de sa mère et l'humour de son père", "La future mannequin", "Votre fille est une vraie beauté et je ne doute absolument pas qu'en grandissant elle va être encore plus belle", ont commenté les followers de l'animateur qui a annoncé récemment qu'il arrêtait la présentation de Moundir et les apprentis aventuriers (W9).