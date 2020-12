Moundir papa pour la 3e fois : sa fille est née à Noël, accouchement avec "des complications"

Dans sa story Instagram, Moundir en a dit un peu plus sur la naissance d'Aya, la voix éraillée d'avoir "motivé" sans cesse sa femme Inès durant l'accouchement. "Avec ma femme, on est papa et maman de notre troisième enfant, qui s'appelle Aya (...) L'accouchement a eu quelques petites complications, mais grâce à dieu, tout est rentré dans l'ordre. Ma fille fait 4kg200, c'est juste monstrueux, pour 54 cm." L'heureux papa a ensuite raconté que sa femme était "très très fatiguée durant l'accouchement". Il a également tenu à remercier les sages-femmes du CHU de Arles qui ont été "exceptionnelles". Moundir a d'ailleurs posé avec elles après la naissance de sa fille.

Moundir avait officialisé la troisième grossesse de sa femme Inès le 6 août dernier. L'ancien animateur de Moundir et les apprentis aventuriers sur W9 avait partagé une ancienne photo de couple, où sa femme était enceinte de leur premier enfant. "Voilà ma petite femme, tu portes et va donner vie à notre troisième enfant qui fera rentrer dans notre foyer un immense bonheur plein de baraka... Nous t'attendons avec impatience ma Aya ... #love #daughter #famillenombreuse", avait-il écrit en légende. Enfin, grâce au hashtag #bebepourdecembre, les internautes savaient que l'arrivée de ce troisième bébé dans la famille était attendue pour cette fin d'année 2020.

Entre Inès et Moundir, tout a commencé en 2010... à la télévision ! La jolie brune participait à Moundir, l'aventurier de l'amour. Quatorze jeunes femmes étaient venues dans l'espoir de séduire le jeune homme. La belle avait quitté l'émission en cours de route, mais les amoureux se sont finalement retrouvés hors caméras avant de s'unir l'année suivante à Marrakech. Le couple a deux enfants : Aliya (5 ans), et Ali (1 an) prénommé ainsi en hommage au papa de Moundir, décédé en 2005. Désormais, la petite Aya agrandit la famille.

Toutes nos félicitations à Moundir et sa femme Inès.