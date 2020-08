Moundir bientôt papa pour la 3e fois : le sexe et le prénom déjà dévoilés

La famille s'agrandit encore pour Moundir ! L'ancien candidat de Koh-Lanta a eu le plaisir d'annoncer la nouvelle et troisième grossesse de sa femme Inès sur Instagram, jeudi 6 août 2020. Au passage, il a révélé le sexe du bébé et même son prénom.

En légende d'une photo en noir et blanc de lui et de sa moitié, il a écrit : "Voilà ma petite femme, tu portes et va donner vie à notre troisième enfant qui fera rentrer dans notre foyer un immense bonheur plein de baraka... Nous t'attendons avec impatience ma Aya ... #love #daughter #famillenombreuse". Inès devrait accoucher à la fin de l'année 2020 comme il est indiqué grâce au hashtag #bebepourdecembre.

Rapidement, la nouvelle a enchanté les internautes, lesquels ont commenté en masse la publication de Moundir pour le féliciter. "Famille nombreuse, famille heureuse !", peut-on lire entre autres. Parmi les messages figurait également celui de Jesta Hillmann, elle aussi ancienne aventurière de Koh-Lanta qui est sans doute d'autant plus touchée par la nouvelle qu'elle attend actuellement son deuxième enfant. Julia Paredes et Charlotte Namura ont elles aussi adressé de doux mots à Moundir.