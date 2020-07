Moundir (Les Apprentis aventuriers) remplacé, le tournage toujours en suspens

Depuis quelques jours, les affaires ont repris pour la société de production Banijay. C'est avec joie et un certain soulagement que cette dernière a pu lancer le tournage de la nouvelle saison de son émission phare Les Marseillais vs Le Reste du monde pour laquelle les candidates Jessica Thivenin et Mélanie Da Cruz ont exceptionnellement accepté d'opérer un grand retour sur le petit écran.

Mais Banijay gère également d'autres programmes qui n'ont malheureusement pour l'heure pas eu la même chance. C'est notamment le cas des Apprentis aventuriers. Pour la nouvelle saison, tout était pourtant prévu. Après l'annonce du départ de Moundir, aux commandes de l'émission de 2016 à 2019, il a fallu trouver son remplaçant. C'est finalement sur Laurent Maistret, ancien gagnant de Koh-Lanta en 2011 et de Danse avec les stars en 2016, que le choix s'est porté. Ce dernier avait même pu faire ses premiers pas en tant que présentateur en mars dernier alors que le tournage avait débuté en Thaïlande.

Mais voilà, l'épidémie de coronavirus est venue tout perturber, contraignant ainsi toute l'équipe à se faire rapatrier en France en urgence pour le confinement. Depuis, l'avenir du programme reste très incertain. "Le programme est en suspens, en attendant de déterminer une destination", a déclaré Florence Fayard, directrice générale de Banijay Productions, dans un entretien accordé à Média+.

Et il est vrai que tout le problème est là. Pour les Marseillais vs Le Reste du monde, la solution était vite trouvée puisque c'est dans le Sud de la France que vont s'affronter les deux familles pendant plusieurs semaines, dans une villa au prix exorbitant au passage. En revanche, pour les Apprentis aventuriers, il est nécessaire de trouver une île pour que les candidats soient véritablement coupés du monde. Affaire à suivre...