"J'ai besoin d'une pause..." : Slimane inquiète avec son dernier message sur Instagram

Faut-il s'inquiéter pour Slimane ? Le talent, la réussite, les amis... sur le papier, le jeune chanteur de 32 ans a tout pour être heureux. Mais il semblerait que tout ne soit pas rose pour le grand copain de Vitaa, puisque celui-ci vient de teinter son Instagram de noir. En ligne, plus de trace de ses souvenirs de scènes et de vacances, plus de photographies de coulisses ou de poses en maillot de bain. Il a tout supprimé pour ne laisser place qu'à de sombres monochromes, avec inscrit au milieu la mention : "Bref, j'ai besoin d'une pause".

Slimane est en tête des ventes et des écoutes en streaming depuis de nombreuses années, notamment depuis qu'il a décidé de se lancer en duo avec Vitaa sur les albums VersuS, chapitre 1 et 2. Hélas, cette aventure prend fin et cette idée ne réconforte certainement ni l'un ni l'autre. Le 20 novembre dernier, lors de la 23e édition des NRJ Music Awards, organisée au Palais des Festivals de Cannes, les deux artistes ont effectivement annoncé la fin de leur aventure commune, la gorge nouée et les yeux embués. Mais les fans de Vitaa et Slimane pourront les applaudir pour leur dernier concert de l'année ce soir au Zénith de Lille. Leur Versus Tour ne reprendra que dans plusieurs mois, en juin 2022.