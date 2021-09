Gil Alma en plein divorce avec Aminata : confidences sur cette période très difficile

Lundi 30 août 2021, Gil Alma avait créé la surprise en annonçant sur son compte Instagram sa séparation avec Aminata avec qui il était en couple depuis plus de quinze ans. Une terrible nouvelle que l'acteur connu pour son rôle dans Nos Chers Voisins avait partagée - en toute transparence - avec ses abonnés. Dans une récente interview à Télé Star, en kiosque ce lundi 20 septembre, le père de Sacha (13 ans) et Charlie (10 ans) s'épanche un peu plus sur cette douloureuse séparation.

Gil Alma s'exprime sur son divorce tout en mentionnant à quel point c'est une épreuve très dure à ses yeux. "Je viens de passer les deux ou trois mois les plus compliqués de ma vie", avoue-t-il en toute sincérité. S'il ne mentionne pas la date officielle de sa séparation avec Aminata, le comédien de 41 ans soulève ensuite le paradoxe entre sa vie privée et sa vie à la scène : "Je joue un homme sur le point de se marier, tout le contraire de moi qui suis en train de me séparer..." Une situation difficile à surmonter pour le comédien, mais face à laquelle il peut compter sur le soutien de ses jeunes garçons.

Ses enfants sont sa priorité

Papa poule assumé, c'est en compagnie de Sacha et Charlie que ce dernier s'est remonté le moral quelques jours après l'annonce de sa séparation. "Mais je serai toujours présent pour mes enfants", confie-t-il à Télé Star. Et de poursuivre, au sujet de son état d'esprit : "Je crois être effectivement quelqu'un de positif. Même chez les cons, j'arrive à trouver du positif. Je pourrais être un bon avocat."

En couple pendant quinze ans, Gil et Aminata Alma se sont rencontrés en 2006. À l'époque, la mère de Sacha et Charlie s'était fait passer pour une jeune comédienne afin de s'immiscer dans une soirée organisée par une directrice de casting. Une belle rencontre pour le père de famille qui avait, à plusieurs reprises, fait l'éloge de celle qu'il a longtemps aimé. "C'est la grande soeur de Tina Kunakey. À nous 2, on a 83 ans ! C'est l'Amour qui conserve les amis", indiquait-il en octobre 2019 sur Instagram.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Télé Star dans le numéro du 20 septembre 2021.