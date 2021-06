Gil Alma et Arnaud Ducret avec leurs femmes à Monte-Carlo, amoureux très tactiles

Les Festivals reprennent leurs droits en 2021, après les annulations en série de 2020. Vendredi 18 juin, la 60e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo a ouvert ses portes et un tapis rouge a une nouvelle fois été déroulé devant le Forum Grimaldi, qui accueille cette année encore le grand évènement.

Tout comme une partie du casting de Plus Belle la Vie - avec Léa François et Elodie Varlet sublimes en robes fendues - les comédiens Gil Alma et Arnaud Ducret étaient de la partie. La star de Nos chers voisins (TF1) et le membre du jury du Festival de Monte-Carlo étaient tous deux accompagnés de leurs moitiés.

Il respirait un grand vent d'amour sur le Rocher, Gil Alma et Arnaud Ducret se montrant très complices avec leurs partenaires devant les photographes. Le premier irradiait au côtés de celle qu'il aime depuis plus de dix ans et qui lui a offert deux magnifiques enfants, Sacha et Charlie. Et dire qu'entre eux, tout est parti d'un mensonge. Aminata s'était faite passer pour une comédienne lors de leur première rencontre survenue en 2006, dans une soirée organisée par une directrice de casting. Ce que la sublime métisse n'est absolument pas ! Mais qu'importe ce petit mensonge, il ne faut en retenir que sa grande histoire d'amour avec Gil.

Une fois le tapis rouge foulé, Gil Alma et sa femme se sont rendus à l'after-party qui a suivi. Les tourtereaux ont échangé des bisous devant les photographes. Arnaud Ducret et sa compagne Claire Francisci en ont fait tout autant. Y avait-il un élixir d'amour dans les boissons servies durant la soirée ?

Cette année, Arnaud Ducret faire partie du jury du Festival de télévision de Monte-Carlo, aux côtés de Moritz Polter, Mans Marlind, Anders Tangen, Kay Mellor et JoeyStarr. Tous ont eu le privilège de poser avec le prince Albert qui ne loupe jamais une édition du Festival. L'évènement s'achèvera le 22 juin prochain.