Gil Alma marié à Aminata : ce mensonge à l'origine de leur histoire d'amour

Gil Alma est un homme heureux et amoureux. L'acteur de César Wagner est marié depuis onze ans à Aminata. Auprès de Gala le couple s'est confié comme rarement, l'occasion d'apprendre que l'ancienne hôtesse de l'air de 44 ans a menti à l'acteur de 41 ans lors de leur rencontre.

C'es chez eux, à Joinville-le-Pont (Val de Marne), que le couple a reçu le journaliste du magazine pour parler de leur belle histoire d'amour dont sont nés Sacha (12 ans) et Charlie (9 ans). Aminata l'assure, Gil Alma est un excellent fils, petit-fils, père et ami. Il est toujours aux petits soins avec ses proches et à ses yeux, il n'a aucun défaut. "C'est énervant, je pensais que c'était le mirage de l'amour mais non, il ne ronfle même pas", a-t-elle assuré.

Aminata se définit comme le clown du couple et pour cause, elle s'est fait passer pour une comédienne lors de sa rencontre avec Gil Alma en 2006, lors d'une soirée chez une directrice de casting. A l'époque, elle venait de rentrer de trois ans aux Etats-Unis. Et fait amusant ce soir-là, elle était persuadée qu'elle allait rencontrer l'homme de sa vie. Elle ne s'était pas trompée.

Aujourd'hui, Gil Alma et Aminata voient plus grand. La jolie famille a prévu de déménager dans une grande maison de campagne avec 6000 mètres carrés de terrain près de Milly-la-Forêt, dans l'Essonne. "Il est également question d'installer des hébergements insolites, chalets écolos, auxquels Aminata se consacrera dans le cadre d'une reconversion professionnelle", précise aussi le magazine. La famille pourrait également s'agrandir car les tourtereaux envisagent d'adopter une petite fille venant du Sénégal, le pays d'origine de la jolie métisse. "On en discute mais on sait que la route est encore longue", ont-ils confié, réalistes.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 3 décembre 2020.