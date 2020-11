Gil Alma, sa femme Aminata est une bombe : "C'est la grande soeur de Tina Kunakey"

Quand il n'est pas en train de tourner, Gil Alma passe du bon temps avec sa famille. L'acteur, que les téléspectateurs de France 2 retrouveront vendredi 27 novembre dans César Wagner, est l'heureux papa de Charlie et Sacha, âgés de 8 et 11 ans. Aminata, son épouse depuis onze ans, le comble aussi de joie. Et on peut dire que sa chère et tendre est une bombe !

S'il fait rarement des confidences sur Aminata, Gil Alma n'hésite pas à poser à ses côtés sur Instagram. Ainsi, ses abonnés ont souvent le plaisir de voir la belle hôtesse de l'air à ses côtés. L'occasion de constater qu'elle est sublime. Le 8 octobre 2019, l'ancien acteur de Nos Chers Voisins avait par exemple posté une photo sur laquelle sa femme posait en bikini à ses côtés et affichait donc sa silhouette de rêve. "Et oui, ma femme Aminata est la grande soeur de Tina Kunakey ! À nous 2, on a 83 ans! C'est l'#Amour qui conserve les amis. #Aimez !', avait-il écrit en légende. Ses fans ne pouvaient pas le contredire, Aminata est aussi ravissante que l'épouse de Vincent Cassel.