Léa François et Élodie Varlet (Plus Belle la Vie) : Le glamour en robes fendues à Monte Carlo

Débarrassé de la Covid-19 un peu avant la France, Monaco accueille toutes sortes d'évènements. C'est avec une grande fierté que le prince Albert de Monaco a lancé le 60e festival de Télévision de Monte-Carlo, le vendredi 18 juin 2021. Cette année, le jury fiction se compose du réalisateur suédois Måns Mårlind, l'acteur Arnaud Ducret, le producteur allemand Moritz Polter, le rappeur JoeyStarr, la réalisatrice britannique Kay Mellor ainsi que du producteur norvégien Anders Tangen.

De nombreuses séries françaises et internationales étaient représentées pour ce grand évènement du Rocher. L'équipe de Plus Belle la Vie était présente, avec David Ban, Léa François (en longue robe fendu en satin noir rebrodée au buste Christophe Guillarmé, des boucles d'oreilles Helena Joy Paris et une pochette Carmen Steffens), Laurent Kerusoré ainsi qu'Élodie Varlet. La superbe Ingrid Chauvin s'accompagnait d'Alexandre Brasseur, Camille Genau, Samy Gharbi et d'Hector Langevin pour Demain nous appartient. Fabienne Carat, pimpante en dentelle noire et Franck Semonin de Section de recherches étaient présents, tout comme Audrey Fleurot (HPI, Engrenages) et Caroline Proust.

Une partie de la nouvelle série L'École de la vie a foulé le tapis rouge du festival, à l'image de Déborah François, de Guillaume Labbé, de Bruno Sanches et de Mélanie Page. Lucas Bravo et Ashley Park du succès Emily in Paris (Netflix) ont pris part aux festivités, à l'instar des stars de la série Cassandre, Gwendoline Hamon et Alexandre Vagra. Les acteurs de la fiction Ici tout commence, Catherine Marcha, Aurélie Pons, Julie Sassoust et Terence Telle avaient fait le déplacement, tout comme Avy Marciano (Sous le soleil) ou encore Guillaume Renouil (Fais pas ci, fais pas ça).

Genie Godula était la maîtresse de cérémonie d'ouverture de ce 60e festival de Monte-Carlo. La Nymphe d'Honneur a été remise au scénariste Darren Star (Beverly Hills 90210, Melrose Place, Sex and the City, Younger...) cette année, un "professionnel à la créativité exceptionnelle pour sa contribution remarquable à l'industrie du divertissement et de la télévision", a souligné le prince Albert devant le vice-président délégué du festival, Laurent Puons.