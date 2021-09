Gil Alma séparé d'Aminata : il se "remonte le moral" avec ses enfants

Le comédien voulait adopter

Lors d'une récente interview accordée à Gala, en décembre dernier, Gil et Aminata Alma avaient l'air d'être toujours aussi soudés. Durant son entrevue, le comédien avait d'ailleurs partagé à nos confrères son envie de vouloir agrandir sa maison et aussi sa famille. Souhaitant à tout prix avoir un troisième enfant, le papa poule avait indiqué vouloir adopter une petite fille dans le pays d'origine de son ancienne épouse, le Sénégal. "On en discute, mais on sait que la route est encore longue...", avait-il raconté. Un beau projet de couple qui ne s'est malheureusement pas concrétisé...

Et pendant ce même entretien, le comédien s'est également épanché sur sa relation avec ses enfants. Après avoir expliqué que sa notoriété n'était pas contraignante aux yeux de ses garçons, ce dernier s'était également confié sur le choix de carrière de son fils aîné, Sacha. "Il aimerait être YouTubeur", avait partagé Gil Alma. Et de poursuivre : "Je lui ai expliqué qu'il fallait écrire, trouver un concept et travailler ! Il est jeune, il a encore le temps d'y penser."