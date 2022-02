Slimane séparé : rare confidence sur sa vie amoureuse

Lundi 14 février, de nombreux amoureux ont célébré la Saint Valentin. Le chanteur Slimane, de son côté, a aussi passé un beau moment même s'il n'a personne avec qui partager sa vie sentimentale. Il a publié un message inattendu dans la story de son compte Instagram.

Slimane, âgé de 32 ans, est un coeur à prendre ! Célibataire et désormais papa - sa fille est née avec deux mois d'avance en janvier -, le chanteur a fait quelques confidences à ses fans. "Je suis en train de rigoler tout seul car l'année dernière à la même période j'étais en train de chialer comme un bébé parce que mon ex faisait la Saint Valentin avec quelqu'un d'autre... Un an plus tard je vis ma best life comme quoi... Bon ça m'a au moins permis de faire de bonnes chansons pour l'album. Thank you NEXT", a écrit l'interprète des tubes Viens on s'aime et Paname.

L'ancien candidat de The Voice, très secret sur sa sexualité et sa vie amoureuse, ne semble donc pas mal vivre son célibat maintenant que son coeur est pris par tout l'amour qu'il donne à son enfant. Dans sa story, Slimane ajoute : "Morale de l'histoire, si tu es en train de bader là tout de suite mets ton plus bel outfit fais toi frais fraiche et regardes toi dans le miroir et dis toi que la roue parfois elle met du temps parfois elle va même pas dans le bon sens mais un jour ou l'autre tout prend sa bonne place."

Slimane, dont le duo à succès formé avec sa grande complice Vitaa va prochainement prendre fin, avait révélé à ses abonnés Instagram être séparé depuis l'été 2019. Mais le chanteur a toujours pris grand soin de ne jamais s'afficher main dans la main avec quelqu'un sur un tapis rouge ou une soirée. Interrogé il y a quelques mois par le magazine Paris Match sur sa vie privée, l'artiste avait pris le parti de rire de son sort : "Je me compare souvent à Dalida ! L'amour unique, je n'y crois pas, on peut avoir plusieurs belles histoires d'amour. Pour une minute de vrai amour, je suis prêt à passer un an en dépression. C'est fabuleux, l'amour."