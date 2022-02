Fabien Roussel en couple : le candidat à la présidentielle partage une photo avec sa compagne

Les grincheux ont beau la dire ringarde et commerciale, la Saint Valentin sera tout de même fêtée par des millions d'amoureux ce 14 février. C'est le cas notamment de Fabien Roussel, candidat communiste à la présidentielle. Contre toute attente, l'homme politique âgé de 52 ans a posté une photo intime sur Twitter.

Sur son compte, Fabien Roussel a tenu à participer à cette journée remplie d'amour et de bonnes intentions en partageant lui-même quelques mots tendres envers celle qu'il aime. En légende d'une rare photo de lui et de sa compagne, il a partagé une citation empruntée à Paul Eluard : "Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre." Une phrase tirée de l'oeuvre Le Château des pauvres. "Bonne fête à tous les amoureux et à mon amoureuse. #SaintValentin", a ajouté le député du Nord.

Discret sur sa vie privée, Fabien Roussel partage son quotidien avec une certaine Dorothée. L'été dernier, suivi par le journal Le Figaro lors de ses vacances estivales dans un camping en Corse, on en apprenait un peu plus sur son amoureuse. Ainsi, on sait qu'elle est "fonctionnaire de catégorie C, attachée à la défense de la consommation des catégories modestes". En revanche, on ne sait pas comment les amoureux se sont rencontrés mais, depuis quelques années, ils partagent une tribu recomposée de cinq enfants. Une belle histoire pour le chantre des "jours heureux", le slogan qu'il a choisi pour sa campagne présidentielle de 2022.